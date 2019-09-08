На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем возникло 15 пожаров

В Николаевской области 7 сентября из-за неосторожного обращения с огнем произошло 15 пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Несмотря на многочисленные предостережения спасателей на Николаевщине продолжает активно гореть сухостой. Так, 15 пожаров сухой травы и мусора зарегистрировали в Арбузинском, Братском, Витовском, Еланецком, Очаковском, Первомайском, Николаевском районах, в Вознесенске и Николаеве», - сообщили в ГСЧС.

Пожары охватили общую площадь более чем в 15 гектаров. Для ликвидации пожаров от ГСЧС задействовали 15 единиц техники и 62 человека личного состава. Дополнительно привлекались работники и техника местной пожарной охраны «Галицыново».

Напомним, что ранее в Снигиревке автомобиль слетел с дороги и загорелся.