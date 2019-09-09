Из-за маленьких зарплат: Пилоты British Airways заявили о забастовке и предупреждают пассажиров не ехать в аэропорт

В полночь пилоты British Airways начали двухдневную забастовку, на данный момент отменены большинство рейсов компании на понедельник и вторник.

Об этом сообщает BBC.

В British Airways и профсоюзе заявили, что готовы начать новые переговоры. Несмотря на это, решение об отмене рейсов не отменили.

В авиакомпании призвали пассажиров не ездить в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них.

Пилоты компании British Airways решили объявить забастовку из-за маленьких зарплат. Еще один пикет они планируют провести 27 сентября.

Напомним, Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за угрозы забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании.

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за угрозы забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании.