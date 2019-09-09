Индия потеряла связь с модулем, который высадила на Луну

Индия потеряла связь с космическим модулем «Викрам», который удалось посадить на Луну 7 сентября.

Об этом сообщил в Twitter глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

«Мы нашли местонахождение посадочного модуля «Викрам» на поверхности Луны, и орбитальный модуль сделал тепловой снимок посадочного модуля. Но связи с ним нет и до сих пор», — отметил он.

Напомним, космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором мог не состыковаться с Международной космической станцией (МКС) из-за неисправности системы сближения «Курс».