Ураган «Дориан» разрушил более 450 домов в Канаде

Ураган «Дориан» вечером в субботу, 7 сентября, повалил многочисленные линии электропередачи и оставил без света свыше 450 тысяч домов в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда.

Об этом сообщает газета The New York Times.

После того, как ураган достиг суши, ученые перевели его в категорию «очень интенсивного посттропического» шторма. Скорость порывов ветра местами составляла 90 миль в час, что составляет около 145 километров в час. Вызванные им волны достигали отметки в 65 футов (почти 20 метров).

Напомним, Ураган «Дориан», обрушившийся на Багамские острова и Флориду, вынес на побережье американского полуострова крупную партию наркотиков.