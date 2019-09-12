В Николаевской области опять подожгли два участка в урочищах

В Николаевской области 10 сентября неизвестные опять подожгли два лесных урочища.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:29 спасателям сообщили о пожаре на территории лесничества в Баловно-Матвеевском лесном урочище. На место прибыли сотрудники двух государственных пожарно-спасательных частей, которые потушили пожар хвойной подстилки на площади 0,41 гектара.

В 18:49 случился подобный пожар в Галициновском лесном урочище в Витовском районе. Пожар охватил площадь в 0,2 гектара. В обоих случаях пожары вызвали поджоги.

Напомним, что 9 сентября неизвестные устроили поджоги в Баловно-Матвеевском урочище и Баштанском лесном хозяйстве.