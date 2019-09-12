На Николаевщине спасатели потушили пожар комбайна

В Снигиревском районе Николаевской области 10 сентября в селе Елизаветовка произошел пожар комбайна «Дон 1500».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место выехал дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали на площади 3 кв.м, не допустив его распространения. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в Николаевской области загорелись два комбайна.