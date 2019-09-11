На Кульбакинском повороте в Николаеве столкнулись легковушка и мотоцикл – медики просят отозваться родственников пострадавших

В среду поздно вечером, 11 сентября, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло ДТП с участием автомобиля «Geely» и мотоцикла «Aprilia».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

Происшествие произошло на Кульбакинском повороте. Мотоцикл двигался по проспекту в сторону улицы Жукова, автомобиль - во встречном направлении. «Geely» начал сворачивать налево, на улицу Братскую и не пропустил «Aprilia». В итоге мотоцикл ударил автомобиль в правую сторону.

Водитель и пассажир «Aprilia» получили травмы неизвестной степени тяжести. Их госпитализировали каретами скорой медпомощи. Водитель «Geely» не пострадал.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следователь.

Вместе с тем, стоит отметить, что по информации издания "Новости Н", девушка, которая управляла мотоциклом, в настоящее время в безсознательном состоянии находится в реанимации БСМП. Издание опубликовало ее фото с просьбой к родственникам пострадавшей отозваться и выйти на связь с медиками.

Напомним, ранее на этом перекрестке водитель легковушки не справился с управлением и въехал в ограждение, едва не сбив женщину с ребёнком.