Опубликованы финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы

Стали известны финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Имя победителя объявят 13 ноября.

Жюри выбрало 40 самых смешных снимков среди работ участников со всего мира.

Единственное условие, которое выдвигали фотографам, что животные должны быть сфотографированы в естественной среде обитания.

Как известно, конкурс основали два фотографа – Пол Джонсон-Хикс и Том Саллэм, чтобы привлечь внимание к сохранению дикой природы и продемонстрировать диких животных с необычного ракурса.

Отмечается, что победитель получит титул Фотографа забавной дикой природы и приз-сюрприз от "Волшебной мастерской" в Танзании - недельный фото-тур по Кении.

Напомним, что ранее Лондонский музей естествознания опубликовал лучшие фотографии дикой природы, которые принимают участие в борьбе за награду Wildlife Photographer of the Year.