Депутат Николаевского горсовета Веселовская неправильно припарковалась и у нее возник конфликт с пешеходом

В Николаеве 12 сентября депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская неправильно припарковала свой автомобиль «Pegeout» и из-за этого у неё возник конфликт с журналистом Юрием Мининым.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице журнала «Имена», которым руководит Минин.

Веселовская оставила свою машину на площади Судостроителей, на повороте в метре от пешеходного перехода. Минин увидел нарушение, попробовал найти водителя в соседнем магазине, остался ждать возле машины и вызвал полицию.

«Женщина, зачем вы поставили машину на переход для пешеходов? Подождите, сейчас приедет полиция», - обратился Минин к Веселовской.

Он говорит, что депутат ему ничего не ответила, пыталась проехать вперед, но судя по видео, Минин заблокировал Веселовской дорогу. По словам журналиста, депутат пыталась наехать на него. После этого она сдала назад, пересекла двойную сплошную линию, создав аварийную ситуацию, и уехала. Спустя полчаса на место происшествия приехала полиция, которой журналист передал фото и видео нарушения.

В комментарии «Преступности.НЕТ» депутат Веселовская уточнила, что ей надо было срочно припарковать машину из-за непредвиденных обстоятельств и отлучиться на некоторое время. Она признает, что остановилась возле пешеходного перехода и говорит, что была не права, что не включила аварийные огни.

- Другого места для парковки я не нашла… Выхожу – стоит мужик, который кидается на капот моей машины. Говорит: никуда я тебя не пущу, сейчас приедет полиция. Я попросила его отойти. Сказала ему: так получилось, извините. Нет, он начал кидаться на машину, я стала разворачиваться в обратную сторону, потому что вперед проехать не могла. Если бы это была полиция, которая уличила меня в нарушении… но какой-то мужчина не имеет права кидаться на мою машину. Я ему объяснила ситуацию, человек меня не услышал, - говорит Веселовская.

Согласно пункту 15.9 Правил дорожного движения, остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них и на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части.

Напомним, ранее Ларису Веселовскую оштрафовали за то, что она припарковала автомобиль на месте для людей с инвалидностью.