В центре Николаева на перекрестке столкнулись «Mazda» и «Daewoo»

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В Николаеве 12 сентября на перекрестке улиц Лягина и Шевченко столкнулись автомобили «Mazda» и «Daewoo Lanos».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Кроссовер «Mazda» ехал по улице Шевченко в сторону Соборной, а «Daewoo» - по улице Лягина в сторону проспекта. На перекрестке они столкнулись, после чего «Daewoo» врезался в дерево.

К счастью обошлось без пострадавших, оба автомобиля получили повреждения. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что ранее на Кульбакинском повороте в Николаеве столкнулись легковушка и мотоцикл.

Вадим Богданов

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