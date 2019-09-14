Житель Николаевщины во время сбора металлолома наткнулся на миномётную мину

В четверг, 12 сентября, пиротехники уничтожили миномётную мину, которую нашёл мужчина на территории Николаевского района Николаевской области.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, во время поиска металлолома 27-летний местный житель наткнулся на миномётную мину калибром 120 миллиметров времён прошлых войн. О находке он сообщил спасателям.

Группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила снаряд.

Ранее сообщалось, что житель Николаевщины отдыхал на берегу Ингула и нашел артиллерийский снаряд.