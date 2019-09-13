При выполнении задания погиб офицер Центра спецопераций СБУ

В четверг, 12 сентября, погиб старший лейтенант Центра специальных операций СБУ Александр Иваньков.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Центральном аппарате СБУ.

По имеющейся информации, он погиб во время выполнения тактико-специального задания не в зоне проведения Операции объединенных сил.

Также о гибели Иванькова на своей странице в Facebook сообщил Алексей Мочанов.

«Саша Иваньков... ЦСО А СБУ. Друг и добрейшей души человек, спортсмен, офицер... Погиб, защищая Украину и выполнив долг до конца... Не забудем, Брат. Спи спокойно. Соболезнования Семье, родным, друзьям и близким, сослуживцам. Коломия примет достойно. Честь», – написал Мочанов.

Александру Иванькову накануне исполнилось 33 года.

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Напомним, 12 сентября во время обстрела украинских позиций со стороны снайпера и террористов, которые его прикрывали, погибли бойцы 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты. Смертельные ранения получили 21-летний Александр Линчевский из Черкасской области и 32-летний Николай Обуховский из поселка Луч Николаевской области. Они были бойцами десантно-штурмовой роты батальона.

Кроме того, в этот же день при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Нацгвардии Украины.