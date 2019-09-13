В Николаеве возле рынка «Колос» произошел пожар - горел строительный вагончик, мусор и сухая трава

В Николаеве на улице Авангардной возле самолета, который расположен недалеко от рынка «Колос», горел мусор, сухая трава, а также строительный вагончик.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Пожар распространился в диаметре на 30 квадратных метров. Пожар оперативно потушили пожарные 4-й Государственной спасательной части.

Фотографии опубликованы в группе вайбера «ДТП и дороги Николаев и область».

Как известно, ранее николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования, утвержденным решением горсовета №36/13 от 17 мая 2018 года, земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

Начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.

Глава земельной комиссии в горсовете Игорь Концевой заявил, что на инвестора, который строит спортзал в сквере на улице Строителей, оказывают давление.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что законность строительства спортивного зала с магазином в сквере «Освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков» на улице Строителей проверяют ГАСК и прокуратура.