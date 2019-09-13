Полиция просит николаевцев помочь в поисках водителя ВАЗ, который сбил мотоциклиста и скрылся

В Николаеве полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором ВАЗ сбил мотоциклиста.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что утром в пятницу, 13 сентября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП при участии автомобиля «ВАЗ 2107» и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклиста с телесными повреждениями госпитализировали.

Сведения о событии внесли в журнал Единого учета предварительно по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Сейчас полицейские разыскивают транспортное средство и устанавливают личность водителя ВАЗа. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, телефон 063-621-46-34.

Напомним, что ранее на Кульбакинском повороте в Николаеве столкнулись легковушка и мотоцикл. Водитель мотоцикла, которая попала в ДТП в Николаеве, находится в тяжелом состоянии.