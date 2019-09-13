На Николаевщине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, за сутки спасатели потушили 14 возгораний

В Николаевской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). За 12 сентября на территории региона случилось 14 пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей, каждый день поступают новые сообщения о пожарах как на открытых территориях, так и на приусадебных участках. Только за 12 сентября потушили 9 пожаров сухой травы и кустарников в Вознесенском, Веселиновском, Березнеговатском, Очаковском районах и в Николаеве. Всего огонь охватил 23 гектара.

Кроме того, во время пожара на улице Металлургов в Николаеве загорелись сухая трава и деревянный забор, пожарные «отбили» пламя от частного жилого дома. А на проспекте Центральном в Николаеве горела деревянная рама на балконе.

Напомним, что ранее за сутки на Николаевщине семь раз происходили пожары на территории частных домов.