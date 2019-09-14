В Первомайске полиция разыскивает мужчину, который пропал четыре года назад

Первомайский отдел полиции разыскивает 42-летнего Сергея Шатунова, который пропал без вести в начале августа 2015 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно, а связь с ним отсутствует. По имеющейся информации, мужчина ведет бродяжнический образ жизни и может работать на частных сельхозпредприятиях.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные кучерявые, глаза голубые, большие уши. Особые приметы: на запястье левой руки металлическое соединение костей.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить её в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, (093) 631-84-50, (099) 136-27-34 и 102.

Напомним, что ранее на Николаевщине разыскивали пропавшего без вести молодого человека.