«Не надо устраивать цирк», - николаевский налоговик о ревизии ресторана «Ришелье» и претензиях владельца, депутата Лепишева

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев рассказал о ревизии, которая проводилась сегодня ресторане «Ришелье» и ответил на претензии владельца заведения, депутата Николаевского городского совета Алексея Лепишева.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Отметим, что в пятницу, 13 сентября, сотрудники налоговой службы пришли на ревизию в ресторан «Ришелье». В ходе проверки в заведение пришел владелец, депутат Лепишев и заявил, что вызывает полицию, при том, что сотрудники налоговой представились.

Дмитрий Прокофьев, в свою очередь, прокомментировал проверку, заявив, что сотрудники налоговой работали исключительно в рамках закона.

«Первая претензия была, что сотрудники налоговой службы ему не представились и вторая что это, возможно, давление на бизнес и на него лично, потом была вызвана полиция, сотрудники которой прибыли на вызов, проверили все документы и уехали. Как руководитель налоговой службы в нашем регионе хочу сказать сначала официально, что ревизоры действовали исключительно в рамках закона, имели на руках направление и приказ на проверку, представились администрации ресторана и в общем то выполняли свою работу, за которую они получают зарплату», - написал Дмитрий Прокофьев.

Также он отметил, что владелец бизнеса по факту какого-либо давления может обратиться в правоохранительные органы.

«По поводу возможного давления на бизнес хочу сказать, что если любому предпринимателю показалось, что на него оказали давление, есть телефон горячей линии для этого, есть телефон моей приемной, есть в конце концов правоохранительные органы и реакция будет моментальной!» – сказал Дмитрий Прокофьев.

«Налоговик» также отметил тот факт, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы, которые регулировали нарушения кассовой дисциплины, и попросил «не устраивать цирк» во время проверок.

«Также хочу напомнить, что президент сделал большой шаг навстречу бизнесу отменив указы, которые регулировали нарушения кассовой дисциплины и давали возможность налоговикам выписывать огромные штрафы даже за незначительные нарушения в кассовом учёте. И конечно были случаи, когда отдельные сотрудники налоговой это использовали и оказывали давление на бизнес. Теперь этого нет, поймите это! (...) Поэтому огромная просьба ко всем, давайте друг друга уважать, у каждого своя работа! Работайте честно и не будет никаких претензий! И не надо устраивать откровенный цирк там, где это не нужно, тем более, если вы ещё и депутат, которого выбрали люди! »– добавил Прокофьев.

Напомним, следственное управление Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области расследует уголовное производство, открытое по факту возможного фиктивного предпринимательства для вывода денежных средств другими фирмами без налога.