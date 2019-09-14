В центре Николаева «BMW» врезался в «Mercedes» и тот перевернулся

В центре Николаева 14 сентября на пересечении проспекта Центрального и улицы Малая Морская столкнулись автомобили «BMW» и «Mercedes».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобили ехали в сторону улицы Соборной. После столкновения «Mercedes» вылетел на бульвар на проспекте и перевернулся на бок, а «BMW» отбросило на обочину.

В результате ДТП получили легкие травмы два человека из «Mercedes», они отказались от госпитализации. В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что у водителей автомобилей нет претензий друг к другу. На данный момент автомобили уже убрали с места происшествия, «Mercedes» увезли на эвакуаторе.

Фото – «Новости-N»

Напомним, что полиция просит николаевцев помочь в поисках водителя ВАЗ, который сбил мотоциклиста и скрылся.