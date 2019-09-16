На трассе возле Николаева столкнулись три автомобиля – есть погибшие и пострадавшие

Вечером в воскресенье, 15 сентября, на трассе «Николаев — Одесса» произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Chevrolet Evanda» и две «Тoyota Corolla».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

«Chevrolet» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. Не доезжая примерно три километра до села Половинки, ему навстречу неожиданно выехал неизвестный автомобиль, обгонявший грузовик. Чтобы уйти от лобового столкновения, водитель Шевроле резко вывернул руль вправо и правыми колесами выехал на обочину. Избежать лобового столкновения удалось, однако автомобиль занесло, и боком вынесло на встречную полосу, где в это время друг за другом ехали две «Тoyota».

Первая «Тoyota» лишь слегка зацепила «Chevrolet», а вот вторая на полном ходу врезалась в правый бок. От удара «Evanda» отбросило на обочину.

В «Chevrolet» ехали шесть человек: водитель и пять пассажиров, в том числе дети. В результате ДТП две женщины, ехавшие на заднем сидении, погибли на месте происшествия. Еще четверых, в том числе ребенка, «скорые» увезли в больницы Николаева.

Все три автомобиля получили механические повреждения.

В то же время, как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, причиной ДТП стало то, 44-летний водитель автомобиля «Chevrolet Evanda», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Тoyota Corolla» под управлением жителей Николаева 43-х и 55-ти лет.

«В результате автоаварии пострадали водитель и пятеро пассажиров «Chevrolet»: две женщины 44-х и 34-х годов погибли на месте происшествия, водителя, его 18-летнего сына и малолетнюю дочь, а также 33-летнего мужчину, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Водители автомобилей Toyota не пострадали», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины( «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее на Николаевщине в ДТП с участием автомобиля «Citroen Berlingo» и пассажирского автобуса «Neoplan ВХ» погиб мужчина и двое детей.