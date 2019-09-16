В Николаеве мужчина угодил под колеса двух автомобилей – пешеход скончался на месте ДТП

В Николаеве в воскресенье вечером, 15 сентября, пешеход скончался после наезда двух автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Автопроисшествие произошло в 20:00 по улице Троицкой в ​​Ингульскому районе Николаева. Водитель автомобиля «Daewoo» совершил наезд на неустановленного мужчину, который пересекал проезжую часть дороги. От удара пешехода отбросило в сторону – под колеса микроавтобуса «Nissan».

От полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия.

Событие квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На месте работали следователи. Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Фото: «Новости-N».

Напомним, как на Николаевщине «BMW» сбил ребёнка, который переходил дорогу в неположенном месте.