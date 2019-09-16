В Коблево между детьми отдыхающих и охранником базы отдыха произошёл конфликт

Скриншот из видео В Коблево на базе отдыха «Надежда» между охранниками и детьми, которые снимали его грубое обращение к ним на камеру телефона, возник конфликт. С требованием не снимать его, он пытался выхватить телефон у девочки и несколько раз ударил ее по рукам и телефону.

Об этом сообщает koblevo.news, ссылаясь на киевлянина Павла, который приехал на курорт с женой и детьми.

Вечером дети, чтобы не сидеть в номере, спустились в холл базы играть в карты. По словам их отца Павла, примерно в 22:00 охранник сказал им покинуть холл. Но дети еще не собирались уходить и отказались выполнить требование, так как пребывание в холле базы отдыха не ограничено по времени.

Сотрудник базы отдыха не принял отказа и в грубой форме начал настаивать на том, чтобы дети покинули холл. В ответ дети начали снимать его поведение на камеру телефона и позвонили отцу.

По словам свидетелей, охранник вел себя неадекватно и находился под воздействием алкоголя или других веществ. Издание сообщает, что перегар почувствовали и полицейские, прибывшие на место происшествия. Они не стали задерживать охранника, а заставили его попросить прощения у девочки.