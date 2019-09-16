В Коблево между детьми отдыхающих и охранником базы отдыха произошёл конфликт

В Коблево на базе отдыха «Надежда» между охранниками и детьми, которые снимали его грубое обращение к ним на камеру телефона, возник конфликт. С требованием не снимать его, он пытался выхватить телефон у девочки и несколько раз ударил ее по рукам и телефону.
Об этом сообщает koblevo.news, ссылаясь на киевлянина Павла, который приехал на курорт с женой и детьми.
Вечером дети, чтобы не сидеть в номере, спустились в холл базы играть в карты. По словам их отца Павла, примерно в 22:00 охранник сказал им покинуть холл. Но дети еще не собирались уходить и отказались выполнить требование, так как пребывание в холле базы отдыха не ограничено по времени.
Сотрудник базы отдыха не принял отказа и в грубой форме начал настаивать на том, чтобы дети покинули холл. В ответ дети начали снимать его поведение на камеру телефона и позвонили отцу.
По словам свидетелей, охранник вел себя неадекватно и находился под воздействием алкоголя или других веществ. Издание сообщает, что перегар почувствовали и полицейские, прибывшие на место происшествия. Они не стали задерживать охранника, а заставили его попросить прощения у девочки.
Привлечь дебошира к уголовной ответственности полицейские не могут, его ждут или административное наказание или 10 суток в СИЗО.
«Полицейские позвонили врачу в Березанку, но у него не оказалось каких-то сертификатов. Он сказал, что не может провести освидетельствование алкогольного опьянения охранника», – уточнил Павел.
В результате происшествия у старшей дочери поломаны ногти и поцарапаны руки. По словам Павла, охранник продолжил доказывать свою правоту кулаками в драке с главой семейства, однако, после этого он не был отстранен от работы и остался «следить за порядком» на базе отдыха.
Ранее сообщалось, что в Николаеве возле «Колоса» нетрезвый мужчина ударил чужого плачущего ребенка – за это его побили несколько очевидцев.
Также ранее в Коблево отдыхающих заставляли платить за место на пляже – на отказ угрожали физической расправой.