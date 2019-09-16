В сети показали, как в Харькове неизвестные напали и избили ногами участника ЛГБТ-марша

В сети опубликовали видео нападения молодых людей на парня участника ЛГБТ-марша.

Ролик разместила страница Харьков NOW на Facebook.

На видео толпа бежит за парнем, оскорбляя его и выкрикивая нецензурные фразы. Когда он падает, к нему побегают и начинают бить ногами. На этом моменте ролик обрывается.

Напомним, в Харькове на марше ЛГБТ-сообщества «Харьков Прайд Марш 2019» между сторонниками и противниками нетрадиционных отношений возникли столкновения. А после окончания акции группа молодых человек, которые выступали оппонентами Марша, устроили столкновения с полицией.

После столкновений с полицией в Харькове задержали 17 противников ЛГБТ-марша, двое полицейских пострадали.