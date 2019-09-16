В Днепре девушка в неадекватном состоянии приставала к людям и разбила два автомобиля – ее жестко избили охранники 18+

В Днепре 26-летняя девушка, находясь в неадекватном состоянии громила автомобили, стоящие на улице, приставала к людям, и забралась в закрытый магазин, результате чего была сильно избита двумя охранниками.

Об этом сообщает Информатор.

Эта история произошла вечером 14 сентября. Девушка выкинула из окна дома вещи друзей, сбежала из жилища в нижнем белье и стала путешествовать со скандалами по городу, становясь героем видеозаписей. На одной из них она запечатлена в момент, когда бегает босиком по проспекту Гагарина, затем заходит в продуктовый магазин и скандалит с продавцом. В какой-то момент ее задержал неизвестный мужчина, который утверждал, что она разбила ему машину.

На другом ролике – стройка магазина «АТБ». Скандалистке заламывали руки, бьют ногами и шлангом. При этом десятки людей не вмешиваясь наблюдают за происходящим. Один из прохожих попытался вступиться за девушку и также был избит.

Тем временем в полицию позвонила подруга дебоширки и вызвала наряд. К тому моменту девушка успела пробраться в помещение недостроенного магазина, там нашла и разбила телефон. Приехавшие правоохранители задержали ее. Она госпитализирована в психдиспансер с нервным расстройством. Уже известно, что пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она под воздействием алкоголя или каких-нибудь препаратов, выясняется.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений. Подозреваемые мужчины задержаны. Это охранники 63 и 43 лет, которые избивали девушку палками. Их действия оценили, как хулиганство. Им грозит от 2 до 5 лет заключения.

Напомним, в Одессе задержали комбата патрульных в неадекватном состоянии - подозревают психическое расстройство.