В Балабановском лесу за один день произошло два пожара

В Корабельном районе Николаева 15 сентября снова произошли пожары в Балабановском лесном урочище госпредприятия «Николаевский лесхоз».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Первое сообщение о пожаре в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС области поступило в 06:14. К месту прибыл дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. Огонь охватил хвойную подстилку на площади 100 квадратных метров. В 06:30 пожар локализовали, в 08:15 - ликвидировали. Совместно с пожарными пожар тушили и работники лесхоза.

Уже в 15:39 спасатели снова выехали по вызову граждан в этот лесной массив. На этот раз площадь пожара составила 300 квадратных метров. Благодаря принятым мерам личного состава вновь не допущено распространение огня на лесные насаждения.

В ГСЧС отметили, что вечером 15 сентября в средствах массовой информации была опубликована информация от жителя Корабельного района о том, что он вместе со своей женой стали свидетелями того, что со стороны неизвестных им подростков совершались поджоги сухой травы на открытой территории вблизи леса.

«Проблема с пожарами в лесных массивах пока весьма актуальна, ведь с начала текущего года на территории нашей области их зарегистрировано 55 общей площадью более 30 га. Жаль, что граждане до сих пор не осознают ответственности за совершенные поступки и продолжают провоцировать пожара на территории лесного фонда Николаевщины», – отметили в ГСЧС и призвали граждан быть осторожными с огнем.

Напомним, как 11 сентября спасатели потушили пожар в Балабановском лесу – возгорания в нем возникли одновременно в разных местах.