На Николаевщине в трех ДТП пострадали девочка и две женщины на мотоциклах

В Николаевской области 16 сентября в трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетняя пешеход и две водительницы мототранспорта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

16 сентября в 11:50 в городе Вознесенск напротив дома № 53 по улице Соборности водитель «Daewoo Lanos», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Вследствие ДТП несовершеннолетнюю с телесными повреждениями госпитализировали.

А в пгт Доманевка около 12:05 по улице Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2110» и мотоцикла «Минск». В результате столкновения транспортных средств 58-летняя водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

В 13:30 в пгт Кривое Озеро по улице Мичурина водитель «ВАЗ-2111», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с мопедом «Fada» , который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 72-летняя водитель мопеда с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве пешеход скончался после наезда двух автомобилей.