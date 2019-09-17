В Николаеве женщина пыталась покончить с собой – самоубийство предотвратили патрульные

Патрульные, которые спасли женщину В Николаеве 17 сентября женщина грозилась спрыгнуть с Варваровского моста, а потом хотела броситься под машины. Патрульным удалось ей помешать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 10 часов к полицейским, которые на тот момент оформляли правонарушителя, обратился мужчина и сообщил, что между его родственниками на мосту происходит ссора: мать угрожает своему сыну броситься вниз.

Патрульные сразу же побежали в сторону моста и увидели пожилую женщину, которая ссорилась со своим сыном. Во время общения женщина вела себя очень нервно, пыталась уйти от патрульных и неоднократно говорила, что все равно покончит жизнь самоубийством, и никто ее от этого не удержит.

В какой-то момент женщина сказала полицейским, что бросится под машину и начала перелезать через ограждение. Чтобы помешать ей, патрульным пришлось применить физическую силу и наручники. Полицейские вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь и передали женщину врачам.

Спасли женщину патрульные Сергей Канавцев и Дмитрий Криничный, которые в июле этого года не дали мужчине спрыгнуть с Варваровского моста и покончить с собой.