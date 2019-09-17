В Одессе засняли, как воспитательница детсада издевалась над ребенком – после скандала ее уволили

В Одессе засняли на видео, как одна из воспитательниц детского сада № 224 издевается над ребенком. После огласки женщину уволили.

Видео инцидента в Facebook опубликовала жительница Одессы Александра Журба, передает УНИАН.

По ее словам, воспитательница сначала просто кричала на малыша, затем наказала его, оставив сидеть на стуле вдали от играющих детей. После всего – она принялась «воспитывать» мальчика, хватая его и агрессивно что-то объясняя.

- Я искренне надеюсь на то, что этот неуравновешенный человек не будет впредь работать с детьми! Где угодно, но не в саду с малышами, которые физически не могут дать отпор таким «воспитателям, – добавила Александра Журба в подписи к видео.

Позже у себя на странице директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что директор детского сада уволила горе-воспитательницу. Она также отметила, что при этом в полицию направили соответствующее заявление.

Напомним, на Житомирщине воспитательница детсада снимала со спящих детей украшения и сдавала их в ломбард.