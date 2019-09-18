Николаевские спасатели достали из холодильника на свалке двоих щенков – по этому месту должен был пройти бульдозер

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На свалке бытовых отходов в Николаевской области пожарные спасли жизнь двоим щенкам.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, спасатели заметили на свалке в старом холодильнике двух щенков. Через несколько минут бульдозер должен был завернуть в этом месте мусор.

Напомним, что ранее в Вознесенске спасатели помогли достать щенка, застрявшего между бетонными блоками стен.

А офицер николаевской патрульной полиции вынес из задымленного участка пса, который сидел на цепи.

Мила Волкова

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