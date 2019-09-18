Николаевская полиция разыскивает мужчину, который 1 сентября ушел из дома и не вернулся

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2327 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1396)   

Дмитрий Коваленко
Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает пропавшего без вести 41-летнего Коваленко Дмитрия Викторовича.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 1 сентября ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение мужчины, полезную для следствия информацию сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-01, 49-87-02, 063-844-55-58, 102.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает николаевца, который ушел из реабилитационного центра и пропал.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия