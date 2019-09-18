В Вознесенске «MAN» сбил пожилого человека, который переходил дорогу на красный сигнал светофора

В Вознесенске в среду, 18 сентября, «MAN» сбил пожилого мужчину.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 09:20 возле дома №3 по улице Киевской грузовик «MAN» с полуприцепом «KRONE», по предварительным данным, сбил 81-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе.

Вследствие автоаварии пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Событие квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции, следователи и криминалисты Следственного управления. Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в трех ДТП пострадали девочка и две женщины на мотоциклах.