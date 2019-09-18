Полиция разыскивает жителя Днепропетровской области, который гостил на Николаевщине, уехал домой и пропал

Анатолий Хоменко Первомайский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 41-летнего Хоменко Анатолия Николаевича.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, житель пгт Петропавловка Днепропетровской области в начале сентября гостил у своей матери в селе Звездное Первомайского района, а 10 сентября на автомобиле ВАЗ-2106 кофейного цвета, номерной знак А 4266 ЯА, поехал по месту жительства, но туда не добрался.

Последний раз мужчина выходил на связь 10 сентября и сообщил, что находится в Кривом Роге Днепропетровской области в гостях у знакомых. Сейчас связь с ним отсутствует и местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза светлые, уши большие. Был одет: джинсы голубого цвета, рубашку синего цвета. Особые приметы: на левом плече татуировка с изображением черепа, на левой руке между большим и указательным пальцем татуировки с изображением листа клена. Пропавший склонен к употреблению алкогольных напитков.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 093-631-8450, 099-136-2734 и 102.

Ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает мужчину, который 1 сентября ушел из дома и не вернулся.