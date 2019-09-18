На Соборной площади в Николаеве прорвало водопровод – рабочие говорят, что кто-то повредил водомер

В среду, 18 сентября, в Николаеве на Соборной площади прорвало водопровод, рабочие устраняют поломку.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам рабочих водопровод прорвало, скорее всего, ночью. Они устраняют поломку.

- Это неполадки с водопроводом. Прорвало сегодня ночью. Откачаем сейчас воду вручную и устраним, - рассказал один из рабочих.

Причиной поломки стало повреждение водомера, так как кто-то на него наступил и образовалась трещина.

- Просто кто-то залез, наступил на водомер и сместил его с места. Кто-то ногой наступил на него и чуть-чуть дало трещину, - отметил он.

Кроме того они отметили, что это, скорее всего, произошло во время празднования, когда нужно было подключать воду.

Как известно, Николаев 14 сентября отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания. Праздничный концерт на Соборной площади завершился грандиозным салютом.