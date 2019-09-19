Николаевец сжигал мусор и огонь перекинулся на его домовладение

В Николаеве 17 сентября спасатели потушили пожар на территории частного домовладения на улице Пограничной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Хозяин дома сжигал мусор, и огонь перекинулся на две хозяйственные постройки и частично повредил летнюю кухню. Пожар охватил площадь 50 кв.м, удалось не допустить распространения огня на жилой дом. На месте работали три отделения пожарно-спасательных частей Центрального, Заводского районов и дежурная смена оперативно-координационного центра. До прибытия спасателей мужчина, пытаясь самостоятельно потушить пламя, обжег пальцы на руках, помощь ему оказали работники «скорой». В госпитализации пострадавший не нуждался. Дополнительно на месте пожара работали сотрудники правоохранительных органов, аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаза».

Напомним, что ранее на Николавещине мужчина вместе с сухой травой поджег и дом, а когда пытался потушить пожар, едва не погиб.