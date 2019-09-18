В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро – движение перекрыто

Неизвестный мужчина угрожает подорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

В районе моста работают сотрудники Нацгвардии, пожарные, полиция, «скорая» и другие специальные подразделения.

«На мост человек приехал на автомобиле Opel AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту. Также, свидетели говорят, что полиция запустила дрон, который преступник расстрелял», - говорится в сообщении.

Пресс-служба полиции Киева официально подтвердила, что неизвестный человек заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту», - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Обновлено 18:07 На мосту Метро в Киеве в связи с угрозами взрыва проводится полицейская спецоперация. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, в Киеве введен специальный оперативный план. На мосту Метро находится руководство столичной полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

- Неизвестный производит выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов метро на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту, - заявил Крищенко.

К мосту метро выехали несколько бронеавтомобилей.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция «Днепр» Киевского метрополитена.