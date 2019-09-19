На Николаевщине спасатели достали из реки тело утонувшего рыбака

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В Первомайском районе Николаевской области спасатели достали из реки тело рыбака.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

В среду, 18 сентября, в 06:55 женщина сообщила спасателям, что на реке Синюха в селе Станиславчик во время рыбалки пропал без вести её муж.

Прибывший дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части и группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения начали обследовать водную акваторию и проводить поисково-спасательные работы.

Водолазы, на приблизительном расстоянии 20 метров от берега на трехметровой глубине обнаружили тело 63-летнего мужчины и транспортировали его на сушу.

Ранее сообщалось, что николаевцев просят помочь опознать мужчину, чье тело нашли на берегу реки с привязанными к шее и ногам камнями.

Мила Волкова

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