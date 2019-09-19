В Днепре на охоте мужчина ранил своего сына из ружья

В Днепре мужчина случайно ранил своего сына из ружья во время охоты.

Об этом сообщает Информатор.

15 сентября в приемное отделение областной детской больницы на Космической привезли 8-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Предварительно, пуля попала в шею и грудную клетку, поэтому ребенка сразу же направили в хирургическое отделение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Выяснилось, что ребенок отдыхал с селе у родственников вместе со своим отцом. Рано утром мужчина взял ружье — Иж-54 — и ушел на охоту. Через некоторое время мальчик решил посмотреть, как папа стреляет, поэтому попросил своего дядю отвезти его к нему. Оба сели на мотоцикл и направились в лес.

Мужчина, не заметив сына и своего брата, выстрелил из ружья аккурат в тот момент, когда они проезжали мимо. Дробь отрекошетила в сторону мотоцикла, вследствие чего попала в ребенка и мужчину. Второй отделался небольшой царапиной, однако у мальчика медики позже диагностировали огнестрельное ранение шеи, правой половины грудной клетки и бедра.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине мужчина выстрелил из винтовки во дворе своего дома - пуля попала в соседского подростка.