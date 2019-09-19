В Николаеве на Широкобальском мосту у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо

Вечером в четверг, 19 сентября, в Николаеве на проспекте Богоявленском у маршрутного такси отвалилось колесо.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел на Широкобальском мосту. Маршрутное такси двигалось со стороны улицы Космонавтов в сторону Жуковского кольца. Судя по всему, заднее левое колесо транспортного средства отвалилось прямо на ходу, из-за чего «маршрутка» остановилась на левой полосе дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на ходу загорелась «маршрутка» с пассажирами.

Напомним, что в Николаеве у «маршрутки» с пассажирами на ходу отлетело колесо.

Кроме этого, у внедорожника спецроты полиции на площади Победы отвалилось колесо