В Николаеве горел автомобиль «BMW»

В Николаеве в пятницу, 20 сентября, горел автомобиль «BMW».

Об этом сообщил Егор Бедаков на своей странице в Facebook.

Передняя часть автомобиля загорелась на углу улиц Садовая и Кузнечная.

Работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области потушили возгорание.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области, в Первомайске нашли тело кандидата в народные депутаты Украины от партии «Оппозицонный блок» по 132 округу Василия Мосякина с огнестрельным ранением. В полиции обнародовали официальную версию - самоубийство.

Позже стало известно, что в Первомайске сгорело два автомобиля. Один из них - Audi Q7. Он принадлежит депутату, который зашел в местный совет вместо застрелившегося Мосякина.