В Луцке ночью горела крыша военного госпиталя – эвакуировали до сотни пациентов и персонала

В Луцке ночью 20 сентября возник пожар в гарнизонном военном госпитале.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Волынской области.

Сообщение о пожаре в военном госпитале, расположенном на улице Сенаторки Левчановской, поступило спасателям в 02:25. В 02:36 к месту вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части.

Пожар охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров. Было объявлено третий номер вызова, с которым на месте происшествия сосредоточены 12 единиц техники.

В госпитале оперативно провели эвакуацию пациентов и персонала. В общем эвакуировано 91 человек, из которых семь больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет.

В 03:12 пожар локализован, в 05:00 ликвидирован. Продолжается разбор конструкций. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает специальная комиссия.

Напомним, как в Одессе при пожаре в психиатрической больнице погибли 6 человек. Предварительная причина пожара – занесение огня извне. Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» и провела у медиков обыски.