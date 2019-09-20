В Одессе более полусотни учеников отравились в школьной столовой

После посещения школьной столовой в школе №11 Одессы в больницу обратилось 53 ученика, пятеро из них были госпитализированы.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба ГСЧС.

«19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 Одессы, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится пять человек», – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, как в николаевской школе №48, по улице Генерала Попеля, 164, у нескольких учеников вечером 5 сентября появились признаки пищевого отравления. Сообщалось, что родители «грешат» на школьную столовую, а также отмечается, что это не первый случай.