В Одессе водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих, которые ходили по пешеходному переходу

Скриншот В Киевском районе Одессы в пятницу, 20 сентября, водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, на улице Академика Королева собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта.

Подъехав к толпе, автомобиль «Nissan» под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавших доставили в больницу с травмами ног.

Событие квалифицировали по статье 286 Уголовного кодекса Украины, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что