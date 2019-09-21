В Одессе водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих, которые ходили по пешеходному переходу

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 426 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(255)   

Скриншот
В Киевском районе Одессы в пятницу, 20 сентября, водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, на улице Академика Королева собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта.

Подъехав к толпе, автомобиль «Nissan» под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавших доставили в больницу с травмами ног.

Событие квалифицировали по статье 286 Уголовного кодекса Украины, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что 

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия