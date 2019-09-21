В Одессе водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих, которые ходили по пешеходному переходу

В Киевском районе Одессы в пятницу, 20 сентября, водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Так, на улице Академика Королева собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта.
Подъехав к толпе, автомобиль «Nissan» под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавших доставили в больницу с травмами ног.
Событие квалифицировали по статье 286 Уголовного кодекса Украины, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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