В Снигиревке вечером горел «Hyundai»

В пятницу, 20 сентября, в Снигиревка горел автомобиль «Hyundai Sonata».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:35 на улице Чайковского в Снигиревке загорелся автомобиль. Пожарные 24-й ГПСЧ локализовали пожар в 19:49, а ликвидировали его в 20:20 на площади 6 квадратных метров.

Причины, повлекшие пожар устанавливаются, в общем от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 6 человек, также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве горел автомобиль «BMW».