Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов» - полиция применила слезоточивый газ и задержала 106 человек

В субботу, 21 сентября, в Париже (Франция) правоохранители задержали более 100 демонстрантов, которые вышли на антиправительственную акцию протеста движения «желтых жилетов».

Об этом в Twitter заявила французская полиция.

Как сообщается, на данный момент полиция задержала 106 протестующих, а также оштрафовала по меньшей мере 104 человека. Правоохранители осмотрели уже 1249 демонстрантов, которые вышли сегодня на улицы Парижа.

Кроме того, по данным телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля. Несколько человек приблизились к границе полиции и выкрикивали непонятные лозунги, в ответ правоохранители применили силу.