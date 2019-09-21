Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов» - полиция применила слезоточивый газ и задержала 106 человек

В субботу, 21 сентября, в Париже (Франция) правоохранители задержали более 100 демонстрантов, которые вышли на антиправительственную акцию протеста движения «желтых жилетов».
Об этом в Twitter заявила французская полиция.
Как сообщается, на данный момент полиция задержала 106 протестующих, а также оштрафовала по меньшей мере 104 человека. Правоохранители осмотрели уже 1249 демонстрантов, которые вышли сегодня на улицы Парижа.
#Paris #GiletsJaunes #Acte45#France #Macron— nonouzi (@Gerrrty) September 21, 2019
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Кроме того, по данным телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля. Несколько человек приблизились к границе полиции и выкрикивали непонятные лозунги, в ответ правоохранители применили силу.
Premiers heurts sur les #ChampsElysees. Les forces de l’ordre tirent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. #Acte45 #ChampsElysees #GILETS_JAUNES #manifestations #Paris pic.twitter.com/hVoD7sQXhA— Charlotte Urien-Tomaka (@CharlotteTomaka) September 21, 2019
Напомним, протесты «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. около 50 тысяч французов вышли на акции протеста против повышения цен на бензин. На акции вышли водители, не согласны с повышением налога на горючее. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижение налогов и заканчивая требованием отставки президента.
Также ранее полиция с помощью слезоточивого газа и водометов пыталась разогнать протестующих против поднятия цен на бензин.
В частности, правительство Франции может ввести чрезвычайное положение из-за топливных протестов.
К примеру, 15 декабря, во Франции в ходе антиправительственных протестов «желтых жилетов» правоохранительные органы задержали 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу. А 5 января протесты «желтых жилетов» в Париже из мирных переросли в беспорядки. Полиция провела 34 ареста во время протеста, также пришлось применять спецсредства и эвакуировать работников офиса спикера правительства Бенджамина Гриво.
После Нового года, 2 февраля на улицы Франции снова вышли участники антиправительственного движения «желтых жилетов», полиция применила против них слезоточивый газ.
16 марта, в Париже участники протестов «желтых жилетов» подожгли здание банка La Banque Tarneaud, ресторан и два газетных киоска. Они также разграбили несколько магазинов на Елисейских Полях.