Под Одессой столкнулись переполненная «маршрутка» и грузовик - по предварительным данным, погибло девять человек

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Фото: ОДЕССА-МЕДИА
В Овидиопольском районе Одесской области переполненная людьми маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибло девять человек.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Столкновение произошло между селами Новая Долина и Прилиманское. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается», - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Широкобальском мосту у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо. Также на Черкасщине на трассе легковушка врезалась в пассажирский автобус – погибли три человека, еще девять пострадали.

Мила Волкова

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