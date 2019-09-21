В селе на Николаевщине бычок напал на пастуха - мужчина скончался в фельдшерском пункте

В селе в Братском районе Николаевской области на пастуха напал племенной бычок, в результате полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает «Новости-N», ссылаясь на односельчан погибшего.

Так, 48-летний пастух обратился за помощью в сельский фельдшерский пункт после того, как во время выпаса коров на него напал племенной бычок. Фельдшер немедленно вызвала бригаду «скорой» из райцентра, так как посчитала, что тяжесть травм может быть достаточно серьезной.

Между тем сам пострадавший решил выйти на улицу подышать свежим воздухом. Однако приезда «скорой» пастух не дождался - практически сразу он упал и больше не подавал признаков жизни. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть несчастного.

О произошедшем несчастном случае сообщили в полицию, проводятся разбирательства.

Напомним, как в прифронтовой Авдеевке Донецкой области бешеный бык убил двух человек.