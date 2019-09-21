Глава Госбюро расследований Труба нашел прослушку в своем рабочем кабинете

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет», — отметил Труба.

Сообщается, что на месте работают следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.