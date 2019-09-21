Глава Госбюро расследований Труба нашел прослушку в своем рабочем кабинете

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
«В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет», — отметил Труба.
Сообщается, что на месте работают следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.
«Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных», — написал Роман Труба.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект, отменяющий так называемые «правки Лозового» и который позволяет НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.