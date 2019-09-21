Во Львовской области произошли столкновения между полицией и активистами, блокировавшими вагоны с российским углем

Во Львовской области на железнодорожной станции Сосновка, где активисты третью неделю блокируют вагоны с российским углем, произошли столкновения.

В полиции в субботу сообщили, что "пытаются убедить правонарушителей прекратить беззаконние", а в случае отказа "будут вынуждены принять меры полицейского принуждения".

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить незаконные действия. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - цитирует главу областной полиции Василия Виконского, пресс-служба главка.

Из опубликованного очевидцами видео видно, что правоохранитель кладет мужчину на землю, бьет палкой и надевает наручники. Другой силовик пытался закрыть это от камеры.

На сайте областной полиции сообщается, что по факту блокирования вагонов с углем на станции Сосновка открыли уголовное производство.

«В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию», - указано в сообщении полиции.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК.

На место происшествия прибыл глава Нацполиции Львовской области Василий Виконский.

Как сообщает ZAXID.net, активисты, среди которых ветераны АТО, заблокировали 64 вагона с углем на станции Сосновка в начале сентября. Протестующие устроили круглосуточное дежурство до выяснения происхождения груза. Директор обогатительного предприятия, куда ехали вагоны, по словам активистов, не скрывает, что уголь российского происхождения.