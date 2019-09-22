На Николаевщине внедорожник въехал в дом – чтобы достать пострадавшего водителя, пришлось привлекать спасателей

В селе Раково Вознесенского района водитель внедорожника въехал в частный дом и в результате повреждений кузова не мог сам покинуть салон машины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев», по улице Кольчака в Раковом, спасателям сообщили 21 сентября в 12:40. На место выехал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Стало известно, что во время движения внедорожник «SsangYong Rexton» столкнулся с частным жилым домом. Спасатели с помощью ручного инструмента «Hooligan» деблокировали двери и передали водителя работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, как под Одессой столкнулись переполненная «маршрутка» и грузовик.