Житель Николаевщины получил ожоги, когда самостоятельно тушил пожар трактора

В Новоодесском районе при тушении пожара трактора пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре трактора «ЮМЗ-6» на территории частного домовладения по улице Соборной в селе Себино поступила на линию «101» 21 сентября в 16:21. По вызову выехал дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

До приезда спасателей владелец самостоятельно потушил пожар кабины транспортного средства площадью три квадратных метра. Во время пожара хозяин получил ожоги и каретой скорой помощи был госпитализирован в лечебное учреждение.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как в центре Николаева горела «Skoda», а на полях области – два комбайна.