В Албании произошло сильнейшее землетрясение за последние 30 лет – пострадали до сотни человек

В Албании 21 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы по меньшей мере 68 человек.

Об этом со ссылкой на «Albanian Daily News» передает «Корреспондент».

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в больницы городов Тирана и Дуррес.

По данным Евро-Средиземноморского института, эпицентр удара стихии находился в одном километре к западу от города Дуррес, а его очаг залегал на глубине десять км.

Через несколько минут произошел новый толчок магнитудой 5,0 в том же районе и снова с очагом на глубине десять километров. После этого прошла серия афтершоков.

Как подчеркнула министр обороны Албании Олта Хацка, это было самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

Подземные толчки ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Керкира (Корфу) в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.

Напомним, как в Калифорнии второй раз за неделю произошло крупнейшее за 20 лет землетрясение.

